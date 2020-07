Arriva il supercaldo dall’Africa

Tornerà prepotente a dominare l’Alta Pressione con un forte contributo di aria di origine africana. Sarà la chiave di volta dell’estate: secondo gli esperti questa ondata di caldo, anzi, di “supercaldo” sarà la più lunga di questa estate che finora ha funzionato a singhiozzo. Le temperature saliranno di parecchi gradi toccando in alcuni casi quota 40°centigradi, in particolare in città come Bologna e Firenze. Farà molto caldo al Sud, mentre a Torino e Milano si sfioreranno i 37°centigradi.

La vera protagonista dell’ultima settimana di luglio sarà, come detto, l’Anticiclone Africano che pomeperà aria caldissima direttamente dal cuore del deserto del Sahara verso il cuore del Mediterraneo. Questo comporterà due cose: un incremento delle temperature, ma anche un aumento del tasso di umidità relativa. Significa una cosa soltanto: crescerà la sensazione di calore e di afa. «Finora – spiega il meteorologo Daniele Cat Berro – abbiamo vissuto una stagione estiva anomala se guardiamo agli anni passati, dove era facile toccare temperature torride per più giorni. Ciò non toglie, però, che il 2020 chiuderà, a livello globale, come uno degli anni più caldi di sempre».

«A partire dalla giornata di lunedì 27 il famigerato anticiclone tropicale tornerà a riprendersi la scena allungando la sua influenza dall'interno del continente africano, il cuore caldo di partenza è proprio il Deserto del Sahara, fino al bacino del Mediterraneo. Per questo motivo avremo tanto sole da Nord a Sud con punte massime di temperatura molto calde, fin verso i 36/37°C, in particolare sulla Toscana e sulle basse pianure emiliane» spiegano i previsori de ilmeteo.it. Dopo un passaggio interlocutorio, tra martedì e mercoledì, si arriverà a giovedì, e in particolare venerdì, quando il grande caldo avvolgerà l’intero Stivale: attesi picchi massimi fino a 40°C a Firenze, 38°C a Bologna e fino a 36°C in città come Roma, Bari e Bolzano. «Insomma la mite estate che ci ha tenuto compagnia fino a questo momento ha i giorni contati, spazio quindi ad un ribaltone nelle configurazioni meteo, un vero e proprio colpo di scena» spiegano gli esperti. Un ribaltone, però, che si preannuncia molto lungo.