Ispica - Il mare, con la sua forza sorda e costante, sta erodendo i faraglioni della spiaggia di Ciriga, a Ispica. Vi proponiamo due foto di Benedetta Agosta in cui il fenomeno erosivo viene documentato, quella in copertina e quest'altra, in basso.

Qui in basso una vecchia foto di Salvatore Brancati che documenta lo stato di conservazione dello stesso faraglione qualche anno fa.