Morta a 104 anni Olivia, protagonista di Via col Vento

Parigi - Olivia de Havilland è morta a a Parigi a 104 anni (aveva compiuto gli anni il primo luglio). Lo annuncia Hollywood reporter. L'attrice, star di Via col vento nel ruolo di Melania, nella sua lunghissima carriera aveva vinto due Oscar. Elegante, bellezza delicata, venne scritturata dalla Warner Bros. per sette anni (quando non aveva ancora venti anni) e fu protagonista di una lunga e serie di film d’avventura – tra cui Capitan Blood (1935), La carica dei seicento (1936), La leggenda di Robin Hood (1938), Gli avventurieri (1939), I pascoli dell’odio (1940), La storia del generale Custer (1941) – ben otto dei quali al fianco del divo Errol Flynn.

A Hollywood fiorirono le voci sui flirt con James Stewart, col miliardario e produttore Howard Hughes, col regista John Huston, con Clark Gable. La grande popolarità arriva col ruolo di Melania in Via col vento, ma quella di Olivia de Havilland - nata a Tokyo dove il padre lavorava come avvocato - è una storia da romanzo per la rivalità con la sorella Joan (più piccola di quindici mesi), che scelse il nome d'arte di Fontain.