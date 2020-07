Altri 14 casi di Coronavirus oggi in Sicilia

Palermo - Altri 14 nuovi casi di coronavirus in Sicilia. Dopo i 13 casi di ieri, quindi ancora un aumento dei contagi nell'Isola dove nelle ultime 24 ore - secondo quanto riporta il bollettino giornaliero del ministero della Salute - su 3.193 tamponi processati sono venuti fuori 14 nuove infezioni, una in più di ieri quando i tamponi erano stati 2.208. I numeri confermano quindi il trend in crescita degli ultimi giorni.

Le ultime infezioni portano il totale degli attualmente positivi in Sicilia a 195. Aumentano anche i pazienti ricoverati: oggi sono 20 (+5 rispetto a ieri) i malati in ospedale, due i casi in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri), 173 i malati in isolamento domiciliare. I casi totali di Covid-19 in Sicilia salgono invece a 3.193.

Dei 14 nuovi casi scoperti tre ieri e questa mattina il numero maggiore di contagi si registra ancora una volta nel Catanese, con 7 casi: cinque sono legati al cluster dell’hinterland etneo mentre altri due sono emersi in occasione dei tamponi effettuati nel pre triage per ricoveri in ospedale. Due positivi sono stati individuati a Messina grazie al contact tracing sulle persone entrate in contatto con i pazienti dell’Istituto ortopedico. Altri due positivi sono stati registrati nel ragusano tra i 108 migranti sbarcati ieri a Pozzallo. Infine un solo nuovo caso ciascuno si registra nelle province di Palermo, Trapani e Caltanissetta, anche quest’ultimo emerso grazie al contact tracing sul paziente trovato positivo ieri.