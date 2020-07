Muore a 33 anni Giusy Salvo

Santa Croce Camerina - A venti giorni dall'incidente domestica di cui era rimasta vittima è morta Giusy Salvo, la 33enne santacrocese ustionata da un ritorno di fiamma. La donna aveva riportato ustioni nel 60 per cento del corpo e in ragione di ciò era stata trasferita al Centro Grandi sutioni dell'ospedale Civico di Palermo. Dopo un lieve emiglioramento le sue condizioni di salute sono precipitate fino alla morte sopraggiunta oggi. Giusy era molto conosciuta e amata a Santa Croce per il suo tratto di grande cordialità. Amava i pastori tedeschi. Lascia il marito.