Sicilia, ciclista amatoriale si sente male e muore

Partinico, Palermo - Un uomo di 54 anni, bidello in una scuola, è morto mentre si trovava in giro questa mattina con gli amici per una pedalata domenicale. Erano usciti in otto e stavano percorrendo la provinciale 2 che collega Partinico a San Cipirello. Il ciclista mentre stava pedalando si è accasciato. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno fatto di tutto per rianimarlo ma senza successo. Sul posto ci sono anche i carabinieri della compagnia di Partinico e il medico legale.