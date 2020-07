Mirja Cartia d'Asero nel Cda del Sole 24 Ore

Scicli - Il Cda del Sole 24 ore ha cooptato in qualità di consigliere non esecutivo indipendente Mirja Cartia D'Asero. Sostituirà la dott.ssa Vanja Romano.

L’Avv. Mirja Cartia d’Asero, riporta una nota dell’editore, che da oggi entra a far parte del Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A. come consigliere non esecutivo indipendente, vanta un curriculum di sicura competenza professionale, di oltre 25 anni, nel settore della finanza con particolare focus nel settore real estate; ha lavorato prima come avvocato e poi come manager e imprenditrice. L’Avv. Mirja Cartia d’Asero, in conformità alle previsioni statutarie ed in assenza di candidati non eletti disponibili di cui alla lista a cui appartenevano sia l’Avv. Marcella Panucci che la dott.ssa Vanja Romano – depositata dall’Azionista Confindustria ai fini dell’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e che aveva ottenuto il maggior numero di voti in occasione dell’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2019 – è stata cooptata secondo le ordinarie previsioni di legge.