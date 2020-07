La storia dell'imbarco dei cannoli all'aeroporto di Catania

Catania - Buongiorno,

Volevo far presente in merito al Vs articolo sulle modalità di trasporto dei cannoli in aeroporto (https://www.ragusanews.com/2019/09/10/attualita/cannoli-ecco-si-portano-in-aereo/101888#101888) che, purtroppo, la realtà è ben diversa da quella che avete descritto. L'aeroporto di Catania, infatti, non permette affatto l' imbarco come bagaglio a mano della ricotta separatamente dalle scorze ma solo dei cannoli già riempiti. Purtroppo, seguire le indicazioni riportate nel Vs articolo ha fatto sì che dovessi buttare la ricotta dei miei cannoli, ci sommo dispiacere ed evidente spreco di cibo.

Ritengo che sarebbe utile per i lettori del vs giornale rettificare l'articolo o quantomeno fare chiarezza con l'aeroporto e l'Enac.

Ringraziando per l'attenzione, invio cordiali saluti.