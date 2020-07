Vittoria, Cammarata in pole position per primariato di Ortopedia

Vittoria - Oscar Cammarata sarà con ogni probabilità il nuovo Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Tramuatologia dell’Opedale Guzzardi di Vittoria. ll concorso per coprire il ruolo di Direttore di struttura complessa di Ortopedia ha visto il dott. Cammarata arrivare primo in graduatoria nella selezione svolta per titoli e colloquio. Nei prossimi giorni il direttore generale dell’Asp dovrebbe nominare il nuovo responsabile. Cammarata, è medico ortopedico specialista in Chirurgia protesica, chirurgia artroscopica e traumatologia. L’incarico avrà la durata quinquennale.