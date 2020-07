E a Floridia nacque la pizza Scicli

Floridia - "Bufala ragusana corallo al nero di seppia, maionese al curry e sua maestà il gambero rosso marinato all’olio d’oliva bio extravergine e gocce di prosecco". Che è? La pizza Scicli, of course! Memento 7 è un ristorante di design di Floridia ha creato le Pizze dei Ricordi, che evocano la storia dei paesi siciliani e dei suoi personaggi più rappresentativi. E così i titolari hanno deciso di far nascere una pizza che porta il nome di Scicli. "Le città sono sempre state come le persone, esse mostrano le loro diverse personalità al viaggiatore. A seconda della città e del viaggiatore, può scoccare un amore reciproco, o un’antipatia, un’amicizia o inimicizia. Solo attraverso i viaggi possiamo sapere dove c’è qualcosa che ci appartiene oppure no, dove siamo amati e dove siamo rifiutati. Così nasce la pizza Scicli".