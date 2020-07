Coronavirus in Sicilia, tre casi, tutti a Catania

Catania - Sono tre i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, numeri decisamente migliori rispetto agli ultimi giorni quando si era arrivati in doppia cifra ma purtroppo raddoppiano i ricoveri in terapia intensiva che passano da 2 a 4. I casi sono stati registrati tutti nella provincia di Catania. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. I casi totali di Coronavirus salgono così a 3.196 mentre attualmente risultano positivi in 194, di cui 22 ricoverati in ospedale, 4 come detto in terapia intensiva e 168 in isolamento domiciliare. Ci sono anche quattro persone guarite. Sono 1.278 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore e rimangono fermi i decessi: 283.

A livello nazionale, in calo per il secondo giorno consecutivo i nuovi casi di Covid-19: 170 oggi, contro i 255 di ieri. Pesa però, come ogni lunedì, l’"effetto weekend", con un drastico calo dei tamponi (oggi 25.551, la metà della media di oltre 50mila). Il calo è distribuito su gran parte delle regioni, soprattutto Lombardia (34 casi contro i 74 di ieri), Emilia Romagna (33 contro 61) e Piemonte (4 contro 12), con l’eccezione della Liguria che sale da 3 a 24 nuovi casi. Il totale delle persone colpite dal virus sale così a 246.286.