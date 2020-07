Movida a Marina di Ragusa, chiuso per 5 giorni un locale

Ragusa - Prosegue, costante l’attività di prevenzione interforze tesa ad assicurare l’osservanza delle norme sul contenimento da COVID-19 tutto il territorio provinciale, per garantire la sicurezza dei cittadini. Nell’ambito dell’attività di monitoraggio interforze per l’osservanza delle norme sul contenimento da COVID-19, svolta anche all’interno dei locali pubblici destinati alla “movida”, poco dopo la mezzanotte di sabato si è proceduto altresì al controllo di un noto ristorante sito sul litorale di Marina di Ragusa, con licenza per trattenimento danzante, dove all’esterno veniva rilevata la presenza di circa 200 persone che non osservavano il distanziamento interpersonale.

Analogo assembramento di avventori veniva rilevato nei pressi del bar posto all’interno del locale, intenti a consumare. Per l’accertata violazione dell’art. 1 comma 8 del D.L. nr. 33/2020 nei confronti del titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di Euro 400, con sanzione accessoria della chiusura dell’attività per giorni 5.