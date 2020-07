Ragazzina si sente male in acqua a Cava d'Aliga, soccorsa

Scicli - Panico intorno alle 19,30 nella spiaggia di Cava d'Aliga dove una ragazza minorenne ha accusato un malore mentre stava prendendo un bagno. Un automobilista in sosta in prossimità del circolo nautico si è accorto che giunta sulla battigia la ragazza ha iniziato ad accusare alcune convulsioni. Subito l'ha soccorsa chiedendo aiuto ad alcuni bagnanti che con presenza di spirito hanno collaborato. Sul posto è giunta infine una ambulanza del 118 che ha trasportato la giovane in ospedale a Modica.