Scala dei Turchi sequestrata, 31 turisti denunciati

Realmonte - Sono 31 le persone che sono state denunciate, dai carabinieri e dalla Guardia costiera, per violazione di sigilli della Scala dei Turchi a Realmonte (Agrigento), senza preoccuparsi delle barriere di interdizione, dei cartelli monitori e dei totem informativi, collocati a cura della soprintendenza ai Beni culturali, che esplicitano il divieto di ingresso a causa del sequestro della scogliera di marna bianca. Alla vista dei militari intervenuti, tantissimi turisti si sono allontanati velocemente, via mare e via terra.