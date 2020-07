Vittoria - Eliana Denaro, 17 anni, di Vittoria, è la vittima dell'incidente stradale che si è registrato nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 2, in via Pescara, nella frazione rivierasca di Scoglitti. Nello scontro fra un'auto e una moto Eliana è rimasta uccisa, mentre il fidanzato è rimasto gravemente ferito. I due erano entrambi in sella allo scooter. Il giovane è ora in prognosi riservata.

Foto di repertorio.