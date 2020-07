Morto Gianrico Tedeschi, aveva 100 anni

Novara - L'attore Gianrico Tedeschi è morto ieri nella sua casa sul lago d'Orta. Ad aprile scorso aveva festeggiato i 100 anni, ricevendo anche un messaggo di auguri da Mattarella, e festeggiato da autorità ed esponenti del mondo dello spettacolo. La sua lunga carriera lo ha portato a collaborare con registi come Luchino Visconti e recitare in film, progetti televisivi e teatrali di grande successo. In gioventù era stato internato nei campi di concentramento di Beniaminovo, Sandbostel e Wietzendorf, dove aveva conosciuto Giovannino Guareschi.