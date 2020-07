Se la Amerigo Vespucci suona Pino Daniele. VIDEO

Ischia - La nave scuola Amerigo Vespucci ha definitivamente lasciato la Sicilia, spostandosi nel mare campano. Ieri, davanti all'isola di Ischia, il comandante della nave, il capitano di vascello Gianfranco Bacchi, è tornato a sedersi al pianoforte, omaggiando Pino Daniele, e il suo "Quanno chiove". L’Amerigo Vespucci è impegnata in questo particolare periodo in una campagna di istruzione itinerante, ma non è aperta al pubblico come accade solitamente, durante le soste nei porti, a causa delle norme sul distanziamento. Nei giorni scorsi è stata a Genova, all’isola della Maddalena, ha attraversato a vela lo stretto di Messina, è stata avvistata a Catania, a Malta, poi è tornata alle Egadi, ed è ora in Campania. La campagna termina il 22 agosto.