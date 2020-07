Dopo Eliana, è morto anche Filippo

Vittoria - E' morto stamani, all'ospedale Cervello di Palermo, Filippo Calvo, il fidanzato di Eliana Denaro alla guida dello scooter in sella al quale i due giovani vittoriesi hanno trovato la morte. Filippo aveva 26 anni.

Eliana, 17 anni, è morta sul colpo stanotte mentre era in sella allo scooter del fidanzato. Nello scontro fra la moto e un'auto, in via Pescara, a Scoglitti, la giovane vittoriese non aveva avuto scampo. Inutili i soccorsi dell'ambulanza del 118 per lei. Apparvero subito gravi le condizioni del suo fidanzatino 26enne, trasferito nottetempo all'ospedale Cervello di Palermo. Versava in prognosi riservata sino a stamani quando è sopraggiunta la morte. I due veicoli procedevano entrrambi in direzione di Vittoria provenendo da Scoglitti.

Eliana lascia mamma, papà, e un fratellino. I funerali della ragazza si terranno oggi pomeriggio alle 16,45 nella chiesa di Santa Maria Goretti a Vittoria.