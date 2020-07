In Sicilia gli 8 contagiati di Pozzallo alzano la media regionale

Pozzallo - Nel bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute la Sicilia torna a zero contagi. Nelle ultime ventiquattro ore su 3.022 tamponi processati dal sistema sanitario regionale nessuno ha dato esito positivo, pertanto il bollettino riporta un incremento di zero casi sebbene nelle ultime ore sia stata resa nota la positività di altri 8 migranti a Pozzallo, il focolaio in provincia di Catania sembra si sia allargato e a Messina sia stato scoperto un altro cluster con tre nuovi casi

Gli attuali positivi, secondo il bollettino, sono però 206 mentre ieri erano 194. E anche i casi totali, che nel bollettino di ieri erano 3.196, oggi sono 3.215 con +19 casi che non vengono stranamente segnalati nella casella che riporta l'incremento quotidiano, ma che evidentemente sono stati riportati nei totali. Questi ultimi 19 casi sono stati registrati a Catania (5), a Messina (4), a Ragusa (8, i migranti di Pozzallo), a Palermo (1) e ad Agrigento (1).

Dei 206 attualmente positivi, 175 sono in isolamento domiciliare, 29 sono ricoverati in ospedale e 2 sono i casi più gravi in terapia intensiva. Il numero totale dei guariti è 2.726: ieri erano 2.719, pertanto vanno conteggiate sette nuove guarigioni. Anche per questo non torna il conto di casi totali e attuali positivi.