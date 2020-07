Scoglitti, donna muore sotto l'ombrellone

Vittoria - Una bagnante è morta oggi pomeriggio in spiaggia nella riviera della Lanterna a Scoglitti mentre si trovava sotto l'ombrellone. Si tratta di una donna di 61 anni che poco prima aveva fatto un bagno. Nonostante gli sforzi di un infermiere che le ha praticato il massaggio per rianimarla, non c'è stato nulla da fare. Quando è arrivata l'autoambulanza del 118, gli operatoti sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.