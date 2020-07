Sicilia, cade dalla moto e muore a 24 anni. FOTO

Catania - Un tragico incidente mortale, autonomo, si è verificato stamattina intorno alle 7.50 in via Passo Gravina, all'altezza dell'Ascoli Tomaselli. G.M., 24 anni, che procedeva a velocità sostenuta, ha improvvisamente perso il controllo della Yamaha 600 che conduceva sbattendo violentemente il volto sul cordolo che traccia la carreggiata e lasciando una lunga scia di sangue sull'asfalto. Il ragazzo è morto sul colpo. La moto e il casco, che non si sa se fosse ben allacciato, sono stati sbalzati a circa 100 metri da dove si trovava il corpo, un medico che usciva dal Policlinico ha misurato il polso, confermando che ormai il ragazzo era deceduto. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i Carabinieri e i vigili urbani per i rilievi di rito, l'ambulanza è arrivata dopo 16 minuti. Il cadavere è stato trasportato all'obitorio del cimitero.