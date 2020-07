Tornare sui banchi di scuola dopo 50 anni, a Modica

Modica - Gli alunni della Scuola Media sezione C Pietro Scrofani anno 1966/1969 hanno di certo uno straordinario ed eccezionale rapporto con i primati, non solo questa classe ebbe a suo tempo, il primato d’essere la prima classe mista delle scuole medie , composta da alunni maschi ed alunne femmine. A distanza di 45 anni , per la prima volta si riunirono il 07 giugno 2015 e lo scorso venerdì 24 luglio 2020 si sono autocelebrati e festeggiati presso una struttura con piscina privata nella suggestiva campagna di Modica Shire per festeggiare il 30° incontro.

Un incontro a dir vero eccezionale e speciale sino a pochi anni fa impensabile, per questa scolaresca di vissuti ex alunni, datati classe 1954/1957, di sicuro un obiettivo irraggiungibile e credo che oggi per la loro unicità , questo gruppo , possano avanzare richiesta per essere annoverati nel GWR Guinness dei primati per aver raggiunto i 30 incontri tra l’altro tutti documentabili. Per l’evento di giorno 24 luglio sono rientrati per l’occasione anche alcuni di loro ,dalla Germania , dal Canada e dall’Emilia Romagna.

Durante i precedenti incontri , questi dinamici ultra 60enni, hanno condiviso e partecipato a gite fuori porta, visite presso musei, borghi della Sicilia ma di certo la rimpatriata più importante è stata una gita internazionale in visita ai due della Classe, che da decenni risiedono in Germania durante il periodi dell’Oktoberfest di Monaco. Tutto vissuto all’insegna della goliardia e della buona tavola , puntuale cornice a questi immancabili incontri che riprendono ricette e pietanze della tradizione modicana e siciliana. Un ricordo particolare durante la serata è stato dedicato ai compianti Claudio Scarso e Gianfranco Boncoraglio che quest’anno in pieno periodo covid 2020 sono passati ad altra vita.

Un grazie a Peppe Abate, Ausilia Ammatuna, Giorgio Aprile, Gianni Armenia, Orazio Emanuele Aurnia, Gianni Arrabito, Rosanna Basile, Giuseppe Blandino, Carmelo Blandino, Salvatore Caruso, Claudia Malandrino, Pietro Di Martino, Orazio Nero, Roberto Girasa, Manuela Migliore, Ausilia Migliore, Carolina Iozzia, Salvatore Risadelli, Enzo Savarino, Angelo Sammito, Michele Vaccaro, Giorgio Modica e Carmelo Selvaggio che hanno reso possibile questa bella pagina di vita.