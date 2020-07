Pozzallo - Altro sbarco a Pozzallo. Giunti sulla banchina del centro marinato, a bordo di motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza, altri 100 migranti. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna: “Ho manifestato fermamente nei confronti delle Autorità competenti, la posizione chiara dell’Amministrazione Comunale: i migranti devono soltanto transitare dalla struttura portuale ed essere diretti ad altra sede, perché in questo momento l’hotspot di Pozzallo non è in grado di accogliere ulteriori ospiti. Ho ribadito anche che tutte le operazioni di sbarco e di spostamento dei migranti devono avvenire sotto il controllo massimo delle Autorità Sanitarie, a tutela completa della salute dei miei concittadini. Verificherò di persona fino alla fine delle operazioni che tutto si svolga nel modo più sicuro è corretto possibile”.