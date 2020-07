Salvini posta il VIDEO dello sbarco a Caucana: Sono senza parole

Roma - Sbarco "fantasma" sulla spiaggia delle Anticaglie, a Caucana, frazione di Santa Croce Camerina, dove sono arrivati una quarantina di migranti a bordo di un piccolo peschereccio. L'imbarcazione, probabilmente legata a una nave-madre tornata a prendere il largo, si è avvicinata alla costa, i migranti sono scesi in acqua a pochi metri dalla riva e si sono dileguati tra bagnanti e diportisti sgomenti.

Buona parte dei migranti sono stati intercettati dalle forze dell’ordine, chiamate dai cittadini che si trovano sulla spiaggia, ma alcuni sarebbero riusciti a far perdere le loro tracce.

Il leader della Lega Matteo Salvini questa mattina sul suo profilo Facebook, probabilmente dopo averlo ricevuto d un sostenitore, ha postato il video dello sbarco dove tra l'altro come luogo viene erroneamente indicata Marina di Ragusa, mentre come detto, il fatto si è verificato a Caucana. Il video di Salvini è accompagnato da un breve commento: «Senza parole. Governo di complici». Un chiaro attacco al governo Conte e alle sue politiche in tema di immigrazione.