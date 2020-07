Università:studio Catania-Montpellier su orogenesi Sicilia

CATANIA, 30 LUG Un modello analogico per ricostruire la stratigrafiastrutturale della catena appenninica siciliana è stato realizzato grazie ad una collaborazione internazionale tra studiosi dell'Università di Catania e dell'Università francese di Montpellier. Vi hanno contribuito il ricercatore Giovanni Barreca e il prof. Carmelo Monaco, del dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell'Ateneo siciliano e il ricercatore Maxime Henriquet e i docenti francesi Stephane Dominguez e Jacques Malavieille, autori dell'articolo dal titolo "Structural and tectonostratigraphic review of the Sicilian orogen and new insights from analogue modeling" pubblicato sulla rivista internazionale EarthScience Review.

"L'articolo spiega Monaco è un viaggio nel tempo e nello spazio e revisiona in maniera critica molti aspetti legati alla ricostruzione stratigraficostrutturale della catena appenninica siciliana, derivante prevalentemente dalla deformazione del paleomargine continentale africano in seguito alla convergenza e collisione con il paleomargine europeo. L'attività di campo è consistita in traversate regionali dal mar Tirreno fino al Canale di Sicilia, in occasione delle quali sono stati raccolti nuovi dati strutturali e valutate qualitativamente le caratteristiche fisicomeccaniche di tutte le successioni stratigrafiche affioranti lungo la parte est della catena appenninica siciliana».

"I dati collezionati, insieme con le considerazioni sui processi di deformazione delle sequenze rocciose ha aggiunto hanno costituito la base di partenza per riprodurre in laboratorio l'evoluzione geologica della catena siciliana negli ultimi 150 milioni di anni. Il risultato delle simulazioni analogiche ha consentito di osservare, attraverso numerosi test sperimentali, con quale stile tettonico si è deformata la catena siciliana e quali sono state le principali tappe evolutive del sistema orogenico dal Cretacico (150 milioni di anni fa) fino al presente. (ANSA).