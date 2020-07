Acquista on line abiti griffati ma la truffano: erano vestiti cinesi

Noto - Nella giornata di ieri, Agenti del Commissariato di Noto, al termine di indagini di polizia giudiziaria, hanno denunciato una donna di 37 anni residente in Campania. Nel mese di maggio, una giovane acquistava, su un apposito portale di vendita online, dei capi di abbigliamento firmati e, trascorsi alcuni giorni, un corriere le consegnava degli indumenti per nulla corrispondenti a quelli comprati. I numerosi tentativi di rintracciare la venditrice risultavano vani e, pertanto, la vittima si rivolgeva alla Polizia. Dagli accertamenti eseguiti, gli investigatori del Commissariato acclaravano che la merce era proveniente dalla Cina e, dopo aver rintracciato la venditrice, la stessa è stata denunciata per truffa.