Incidente sulla strada per Marina di Ragusa, giovane in prognosi riservata

Ragusa - Incidente stradale domenica in tarda serata sulla Ragusa-mare, la strada provinciale 25, all'altezza del Km, 2,700. Si sono scontrati uno scooter condotto da un 28enne e una Toyota Corolla. Lo scooterista che ha riportato ferite varie. A causa dell'incidente il traffico ha subito forti rallentamenti soprattutto in considerazione dell'alta densità dello stesso per via del rientro in città dalla località balneare. Il giovane è stato ricoverato e versa in prognosi riservata.