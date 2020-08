Negativa al Covid la hostess sbarcata a Catania

Catania - E’ risultata negativa al test per il Covid-19 la hostess per la quale ieri nell’aeroporto di Catania era stata attivata una procedura di biocontenimento da parte dell’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della Salute.

La donna, atterrata ieri alle 17.50 con il volo Ryanair FR 05517 proveniente da Milano Malpensa aveva manifestato un forte mal di testa e febbre. La procedura era scattata su richiesta da parte del comandante dell’aereo. La donna, portata nell’ospedale Garibaldi Centro, era stata sottoposta a test sierologico, risultato negativo ed era stata ricoverata in osservazione prima che le fosse effettuato il tampone. Contestualmente all’avvio della procedura di biocontenimento ieri erano state attivate precauzionalmente le procedure di identificazione dei passeggeri del volo per un successivo contact tracing in caso l’assistente di volo fosse risultata positiva al Covid 19.