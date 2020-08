Coronavirus, 10 nuovi casi in Sicilia

Palermo - Sono dieci i casi di positività al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. A rivelarlo è il bollettino del ministero della Salute che quotidianamente aggiorna sull'andamento dei contagi nel nostro Paese. In Sicilia sono trentaquattro le persone attualmente ricoverate, tre di questi sono in terapia intensiva. 256 quelli in isolamento domicialiare per un totale di 293 persone attualmente positive.