Ragusa - E’ stato identificato l’uomo che si è buttato dal ponte Costanzo proviene da Corriere di Ragusa. E’ un 46enne di Paternò l’uomo che lunedì mattina si è buttato nel vuoto dal ponte Costanzo. Pare che ultimamente stesse attraversando un periodo di forte depressione. Conoscendo bene il territorio ibleo, dove si recava spesso in vacanza, la notte di domenica si è messo in macchina per raggiungere il ponte Costanzo con il preciso scopo di togliersi la vita. A segnalare la tragica circostanza erano stati alcuni automobilisti che avevano allertato i vigili del fuoco per recuperare il corpo.