Sicilia: agronomi collaborano con Regione per stime terreni

PALERMO, 05 AGO "Siamo molto soddisfatti di collaborare con la Regione Siciliana, grazie al presidente Musumeci che a fine dello scorso aprile ha voluto coinvolgere i professionisti iscritti per la stima dei terreni già confluiti nella 'banca della terra' di Sicilia per l'assegnazione a giovani agricoltori". Lo ha detto oggi Paola Armato, presidente del consiglio della Federazione dottori agronomi e dottori forestali della Sicilia a Palazzo d'Orleans, a margine della presentazione dell'iniziativa voluta dal governo regionale.

"Abbiamo deciso ha aggiunto di rendere la nostra professionalità 'pro bono' avvalendoci delle prestazioni totalmente gratuite di presidente e consiglieri degli ordini territoriali, senza alcun rimborso spese dalla Regione Siciliana, considerato che siamo portatori di interessi diffusi e di tutela dell'attività agricola". "La nostra collaborazione ha proseguito Armato rappresenta un alto momento di partecipazione sociale ed economica alla necessaria ripresa e al rilancio del settore agricolo. Vogliamo dare un contributo per rafforzare le opportunità occupazionali nelle aree rurali, valorizzare il patrimonio agricolo e forestale e favorire il ricambio generazionale, ma anche presidiare il territorio con la salvaguardia delle biodiversità e tutela del paesaggio oltre alla valorizzazione dei terreni con il loro uso produttivo ove possibile". (ANSA).