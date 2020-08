21 nuovi positivi in Sicilia, il dato ragusano

Palermo - Sono 21 i nuovi casi segnalati in Sicilia dal bollettino del ministero della Salute. I ricoverati sono 38, di cui 4 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 314, dall’inizio dell’anno 3.339. Si registrano 9 positivi a Ragusa, di cui 5 migranti, 5 a Messina, 3 a Palermo e 4 a Catania.

Nel ragusano positiva una coppia di giovani di Modica che si trova in isolamento domiciliare a Sampieri. Ancora, due persone a Vittoria. Uno proveniente dall’Inghilterra e una donna che rientrava dagli Stati Uniti, anche loro in isolamento domiciliare. Si trovano ricoverati al reparto di malattie infettive dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla solo due persone: il marittimo rumeno e la signora albanese di Scicli.