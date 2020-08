Cappotta Mercedes alla Sorda, un ferito

Modica - Stamattina intorno alle 8,30 si è registrato un incidente stradale autonomo in Via Sorda Sampieri, vecchia Modica Mare. Una Mercedes Slk condotta da un modicano di 84 anni, A.C., dopo avere impattato contro un muretto che delimita la carreggiata, è sbandata e si è capovolta. Il conducente è rimasto ferito e incastrato all’interno dell’abitacolo, ragion per cui è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo. Sul posto l’ambulanza del 118 e la polizia locale per stabilire l’esatto dinamica. L’anziano è stato ricoverato con prognosi di 30 giorni.

L'anziano era ospite in una casa di riposo vicina al luogo dell'incidente, e forse è stato colto da malore.