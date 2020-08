Piume tagliate per non fare volare i pappagallini per foto turisti

Noto - I disturbatori dei turisti. Gli agenti del Commissariato di Noto hanno denunciato un giovane di 15 anni per il reato di maltrattamento di animali. In particolare, nel corso di un’attività di polizia mirata al contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale, gli agenti hanno individuato un giovane che, in Corso Vittorio Emanuele, infastidiva i turisti per convincerli a fare una foto ricordo con due pappagallini. I volatili presentavano alcune piume tagliate, menomazione che gli impediva di volare, per tali motivi il giovane è stato denunciato e i due uccelli affidati ai medici veterinari dell’ASP.