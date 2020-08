Sicilia, scontro fra scooter e auto, muore ex pilota argentino

Agrigento - Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato in viale Emporium ad Agrigento. A scontrarsi sono state due Fiat Cinquecento e uno scooter. La vittima, l'uomo che era in sella alla moto, è un settantaquattrenne argentino: Juan Carlos Nestoa Acosta. L'uomo, un ex pilota di aereo residente a Favara, era in sella ad una Aprilia Sr che, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia, ha sbattuto contro le auto che hanno cercato d'evitare l'impatto.