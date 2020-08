30 nuovi positivi in Sicilia

Dopo i 21 casi registrati ieri, in Sicilia l'epidemia da coronavirus sembra aver ripreso vigore e conta nelle ultime 24 ore altri 30 nuovi contagi a fronte di 2.795 tamponi processati dal sistema sanitario regionale. Secondo il bollettino diffuso dal ministero della Sanità, è quindi confermato il trend in crescita dei nuovi casi nell'Isola. E la Sicilia si conferma purtroppo tra le regioni con l'indice di contagio più alto: l'Isola in Italia è al 4° posto oggi per nuovi positivi dopo Lombardia (+118), Emilia-Romagna (+58) e Veneto (+58).

E' sempre Catania la città che preoccupa di più: 16 i casi registrati nelle ultime 24 ore nella provincia etnea, 6 quelli confermati a Messina (quattro sono migranti), 4 a Caltanissetta (tutti migranti), 2 a Palermo (sono due migrnti), uno a Enna e uno a Ragusa. Non più quindi solo migranti tra i nuovi positivi, ma anche tanti siciliani e pure giovani: tra i casi di Catania ci sarebbe infatti un contagiato di 17 anni che avrebbe frequentato alcuni locali della movida etnea. Si stanno cercando di ricostruire i contatti.

I nuovi trenta contagi portano il numero totale di persone che hanno contratto il virus in Sicilia dall'inizio dell'epidemia a 3.369. Gli attuali positivi sono invece di cui 342 di cui 301 in isolamento domiciliare, 37 ricoverati in reparto ospedaliero con sintomi e 4 ricoverati in terapia intensiva.