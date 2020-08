Una ragazza positiva al Coronavirus a Marina di Modica

Modica - Una ragazza di Modica che villeggia a Marina in estate è risultata oggi positiva al Coronavirus. E' nella stessa comitiva di modicani che si trovano in quarantena a Sampieri. E' invece negativo al tampone il figlio 22enne della donna albanese di Scicli, la 45enne ricoverata all'Ompa. Il ragazzo osserva l'isolamento domiciliare a casa in via precauzionale.

La buona notizia è che non ci sono ricoverati in terapia intensiva in provincia di Ragusa. La situazione di Scicli: ci sono due coniugi positivi e sintomatici in isolamento a casa. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Quindi c'è la donna albanese di Scicli ricoverata a Ragusa, il cui figlio ha tampone negativo (il giovane è isolato a casa). Ancora, i due fidanzatini modicani di Sampieri, positivi entrambi, con sintomi lievi, in isolamento a casa. Ci sono otto sospetti positivi che da tre giorni sono in isolamento a casa, che si stanno sottoponendo a cicli di tamponi successivi, per appurare la definitiva positività (o negatività al Covid).

A Vittoria ci sono due casi, una persona venuta da Londra e una signora in arrivo dagli Stati Uniti. Il marinaio rumeno ricoverato a Ragusa è in via di guarigione.