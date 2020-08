Asp: 4 nuovi positivi a Modica, 7 i ragazzini della comitiva

Modica - Cinque positivi in più rispetto a ieri. Quattro sono a Modica. I dati ufficiali Asp si avvicinano sempre di più al dato iniziale di Ragusanews. Andiamo con ordine. I positivi in totale in provincia sono ore 19, cinque in più di ieri. Nello specifico, c'è una persona venuta da fuori risultata positiva dopo un tampone programmato. E' un uomo e si trova in provincia di Ragusa, ma non è ragusano. I quattro nuovi casi a Modica sono una donna, non collegata ai precedenti casi, e tre ragazzi modicani, che frequentano la stessa comitiva, fra Marina di Modica e Sampieri. In tale comitiva sono positivi i due fidanzatini modicani che vivono a Sampieri, la cameriera di Marina di Modica e la sua amica, anche lei in villeggiatura a Marina. E ora i tre modicani, coetanei, fra i 16 e i 18 anni. Per l'Asp di Ragusa nella comitiva modicana i contagiati ufficiali sono sette. Con buona pace di alcuni nostri lettori.