Covid, una 20enne positiva a Rosolini

Rosolini - Positiva al Coronavirus. Una ragazza ventenne di Rosolini ha pubblicato sul profilo Instagram un video per rassicurare tutti gli amici sul suo stato di salute: “Come vedete io sto bene, nulla di preoccupante. Non ho febbre né altri sintomi, state sereni”.

La stessa ragazza annuncia nel video che proprio stamattina tutta la sua famiglia si è sottoposta a tampone e sta trascorrendo la quarantena in casa.

La giovane aveva avvertito la mancanza del senso del gusto, sintomo che l’ha convinta a fare il tampone, poi risultato positivo. Nessun altro sintomo, né febbre, né mal di gola al momento per la ragazza in attesa adesso dell’esito del secondo tampone. Alcuni locali a Rosolini hanno deciso di rimanere chiusi la notte di San Lorenzo e di evitare feste optando per un’apertura più pacata, nel rispetto delle norme: solo un drink al tavolo.