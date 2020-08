Scoglitti, multato locale che metteva musica senza autorizzazione

Nell’ambito dei sempre più serrati servizi di prevenzione e controllo disposti con ordinanza del Questore di Ragusa, dott.ssa Pinuccia Albertina Agnello, nella serata di venerdì 7 agosto, sono stati eseguiti controlli coordinati che hanno interessato la frazione balneare di Scoglitti.

I predetti servizi integrati, diretti dal Dirigente il Commissariato di P.S. di Vittoria, sono stati attuati in sinergia tra il personale della Polizia di Stato (Commissariato di P.S. di Vittoria e Polizia Stradale), dell’Arma Carabinieri e della Polizia Municipale di Vittoria.

Nell’ambito di tali servizi, le pattuglie dislocate sul territorio hanno potuto innalzare ulteriormente il numero di controlli svolti dedicando specifica attenzione alle piazze ed ai luoghi di ritrovo principali della località balneare, contrastando i fenomeni di illegalità diffusa ed innalzando i livelli di sicurezza, verificando, altresì, l’esatto adempimento delle normative relative al divieto di assembramento, al distanziamento interpersonale ed al corretto utilizzo delle mascherine, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel corso dei servizi sono stati controllati 2 esercizi commerciali, uno dei quali è stato sanzionato per lo svolgimento di musica dal vivo in assenza della prescritta SCIA comunale; oltre 52 persone sono state controllate nelle strade della “movida”; un giovane è stato sorpreso con addosso una modica quantità di sostanza stupefacente e quindi sanzionato per uso personale; 24 veicoli sono stati controllati e sono state contestate 8 violazioni al codice della strada.