Si spara a Catania. Ferito un 24enne

Catania - Un uomo di 24 anni, Salvatore Monaco si è presentato stasera al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Nesima con una ferita di arma da fuoco al polpaccio destro. Monaco è fratello di un esponente storico del clan Cappello coinvolto anche nell'operazione Camaleonte e che in carcere è stato anche trovato con un telefonino in cella. Monaco è stato dimesso e sono state aperte le indagini per ricostruire l'accaduto. Salvatore Monaco ha solo riferito di avere avuto un litigio e non avrebbe fornito indicazioni per fare piena luce sull'accaduto.