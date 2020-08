Sparatoria a Catania, un morto e tre feriti

Catania - La seconda sparatoria in meno di 24 ore. Sparatoria alle 20.30 in viale Grimaldi a Catania. Un morto e tre feriti, uno è grave. Ieri sera c'era stata un'altra sparatoria nel quartiere San Berillo nuovo. Un 24enne era rimasto ferito a un polpaccio. Non si sa se i due fatti di sangue siano collegati fra loro.