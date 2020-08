Sparatoria, due morti e quattro feriti a Catania

Catania - Due morti e quattro feriti in una sparatoria in viale Grimaldi a Librino. Si ipotizza una lite sfociata in una sparatoria. I carabinieri stanno indagando per che cosa sia successo anche se la pista più accreditata è il regolamento di conti tra bande di spacciatori che si contendono il mercato della droga nel popolare quartiere di Catania.

Sul posto rilievi a cura del SIS del Reparto Operativo. Indagano i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale coordinati dalla Procura di Catania. Non si esclude alcuna pista.