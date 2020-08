Suicida l'ex dirigente del Comune accusato di corruzione

Il cadavere di Giovanni Coco, 64 anni è stato recuperato oggi dai subacquei del nucleo carabinieri vicino agli scogli nel porto di Giardini Naxos. L’uomo era scomparso ieri da casa dopo aver lasciato delle lettere in cui annunciava di volersi suicidare.

Sarà l’autopsia a spiegare le cause del decesso. Coco era un ex dirigente del Comune di Taormina coinvolto, assieme all’avvocato Francesco La Face (incaricato dal Comune di recuperare dei crediti del servizio idrico nei confronti dei cittadini morosi), in un’inchiesta per peculato e corruzione per aver intascato le somme dovute per la fornitura dell’acqua. Coco, in particolare era accusato di corruzione per aver preso una tangente da 25mila euro e il processo a suo carico - per il quale ha chiesto il patteggiamento - si aprirà il 17 settembre.