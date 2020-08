Covid, 28 nuovi casi in Sicilia

Palermo - Crescono ancora i nuovi casi di coronavirus in Sicilia. Secondo il bollettino della Protezione civile nazionale su dati della Regione siciliana sono stati registrati 28 nuovi casi di covid. Resta invece in invariato il numero della persone ricoverate in ospedale (41) e di coloro che si trovano in terapia intensiva (4) così come resta invariato il numero dei morti (284) dall’inizio dell’epidemia. Tutti i nuovi casi sono in isolamento domiciliare (356), mentre resta invariato il numero dei guariti (2743). Il numero dei test è stato di circa 2500.

Dei 28 casi positivi 9 sono migranti (sei a Enna, 2 a Caltanissetta e 1 a Palermo). Gli altri casi si riferiscono a Catania (10), a Siracusa (5), a Ragusa (3) e a Messina (1).