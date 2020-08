Covid, 30 nuovi casi al giorno in Sicilia

Palermo - Da diversi giorni in Sicilia il virus corre al ritmo di 30 casi al giorno. Dopo i 28 di ieri e i 30 del giorno prima, nelle ultime 24 ore altri 29 nuovi casi di covid sono stati diagnosticati nell'Isola a fronte di solo 1.277 tamponi processati dal sistema sanitario regionale. Come consuetudine, nel weekend vengono effettuati molti meno test, quindi, seppur stabile, l'aumento dei contagi riportato dal bollettino giornaliero del ministero della Salute è piuttosto sensibile.

Le nuove 29 infezioni fanno salire il numero degli attuali positivi a 40, di cui 376 (ieri erano 328) in isolamento domiciliare, 39 ricoverati in reparto ospedaliero con sintomi (-2 rispetto a ieri) e 5 ricoverati in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri). I casi totali dall'inizio dell'epidemia sono invece 3.453, i guariti 2.749 e i deceduti sempre 284. E' sempre Catania la città con il più alto numero di contagi. Dei 29 nuovi positivi, nove infatti sono stati intercettati nel capoluogo etneo, 8 a Enna, 7 a Siracusa, 3 a Palermo, 1 a Ragusa e 1 a Trapani.