32 positivi in Sicilia, 3 più di ieri

Palermo - Il coronavirus in Sicilia avanza di pochi casi. Rispetto a ieri, quando i positivi risultavano essere 29, oggi secondo i dati del Ministero della Salute c'è stata una crescita di poche unità passando a 32 attuali positivi per un numero complessivo di 450 casi di positivi in tutta l'Isola. I ricoverati con sintomi sono 45, nelle terapie intensive sono ricoverati 6, il totale degli ospedalizzati è di 51 persone, in isolamento domiciliare ci sono 399 persone. I dimessi/guariti sono 2.751, i deceduti dall'inizio dell'epidemia sono 284. I casi da sospetto diagnostico sono 2.910, i casi da screening 575, per un totale di casi che ammonta a 3.485. I tamponi effettuati sono stati finora 296.533.