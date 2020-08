Rissa e spintoni davanti a un supermercato di Marina di Ragusa

Ragusa - Il caldo fa brutti scherzi, soprattutto quando si è in fila. E' successo ieri a Marina di Ragusa, dove alcuni avventori di un supermercati hanno iniziato a litigare per futili motivi nel piazzale di un supermercato, arrivando a spintonarsi e a insultarsi a colpi di "basta". Lo spettacolo, poco decoroso è stato anche filmato da alcuni testimoni col videofonino. Per sedare gli animi sono intervenuti i carabinieri, e due ambulanze, chiamate in maniera preventiva.