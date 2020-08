Covid, chiuso il municipio di Portopalo di Capo Passero

Portopalo di Capo Passero - Il coronavirus riprende a farsi largo anche in provincia di Siracusa. Dopo le 11 persone risultate positive al tampone a Canicattini Bagni, un caso si regsitra anche nella piccola Portopalo di Capo Passero. A risultare positivo al covid-19 sarebbe un dipendente del Comune. Per motivi precauzionali, questa mattina il municipio è rimasto chiuso in attesa che l'amministrazione provveda alla sanificazione dei locali. Portopalo in questi giorni che precedono il Ferragosto è sold out di turisti, molti provenienti dal Nord Italia. E' opportuno adottare tutte le precauzioni, girando per le strade muniti di mascherine e mantenendo il distanziamento sociale.