Modica scossa per la morte di Alberto Vicari

Modica - Incredulità e commozione. La morte dell'imprenditore 50enne Alberto Vicari ha destato un profondo cordoglio a Modica. Vicari aveva una fabbrica di produzione di cioccolato al quartiere delle Grazie, era noto per la sua passione per le belle moto, ma non era una persona che amava la velocità. Di recente aveva scambiato la moto precedente con una Guzzi e ne era orgoglioso. Così come lo era per il figlio che aveva avuto qualche mese fa. "A 49 anni mi sono deciso", raccontava.

Stamani Alberto ha incontrato la morte sulla Sampieri-Pozzallo, all'altezza di Marina di Modica, quando una Mitsubishi, condotta da un 50enne residente a Sampieri, che proveniva da Pozzallo, direzione Sampieri, gli ha tagliato la strada, in maniera repentina e inspiegabile: Sul posto stava facendo una passeggiata in bici un chirurgo, che ha prestato i primi soccorsi. Ma nè l'ambulanza nè l'elisoccorso, sono serviti. Alberto era già privo di vita.